Президент Польши назвал Волынскую трагедию этнической чисткой

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Волынскую резня — это этническая чистка. Об этом сообщает RT со ссылкой на УНИАН.
Дуда отметил, что это была не война, а этническая чистка, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили.
В воскресенье, 8 июля, польский лидер прибыл на Украину для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины трагедии.
6 февраля этого года Дуда подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни.
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