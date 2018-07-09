Президент Польши назвал Волынскую трагедию этнической чисткой

Анджей Дуда прибыл на Украину для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины трагедии.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Волынскую резня — это этническая чистка. Об этом сообщает RT со ссылкой на УНИАН.

Дуда отметил, что это была не война, а этническая чистка, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили.

В воскресенье, 8 июля, польский лидер прибыл на Украину для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины трагедии.

6 февраля этого года Дуда подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни.