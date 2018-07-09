В посольстве РФ призвали Штаты прекратить притеснять российские СМИ

Рекомендуем
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В посольстве РФ в США призвали США прекратить давить на российские средства массовой информации, сообщается на странице посольства в Facebook.
«Госдеп недоволен, что только финансируемые из американского бюджета СМИ оказались в российском списке иностранных агентов», — следует из сообщения.
Отмечается, что это можно исправить, если прекратить преследовать российские СМИ в Соединенных Штатах и вывести их из американского списка иноагентов.
Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что в России якобы «подавляется свобода прессы», сообщает RT.
Следующая новость
Удар был такой силы, что у иномарки вырвало двигатель.
Поисками потерявшейся пенсионерки занимаются сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры.
Инициатором и организатором праздника выступил Фирдус Тямаев, которому на днях Указом Президента РТ было присвоено звание «Заслуженный артист РТ».
Программа посвящена первой годовщине включения Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Илья Варламов посетил Казань во время матча Франция – Аргентина.
Дорожные работы планируется закончить в сентябре.
09 июля9 – 12 июля: Музыкальный фестиваль у Центра семьи «Казан», «Монстры на каникулах 3», бесплатные экскурсии по Свияжску