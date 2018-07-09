Посольство РФ в США рекомендовало ЦРУ обновить карту России

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Посольство России в США в ответ на поздравление Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое было направлено участникам четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу, среди которых была российская команда, посоветовало обновить карту России, добавив туда Крым.
ЦРУ перед матчем Россия — Хорватия разместило в своем Twitter список фактов о России из так называемой «Мировой книги фактов ЦРУ». Так, они опубликовали карту страны и базовые статистические данные о ней.
«Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Сообщение сопровождается картой Российской Федерации, на которой присутствует Крым, и свежими данными о населении и площади.
Российская сборная в матче четвертьфинала мундиаля уступила Хорватии в серии пенальти и выбыла из чемпионата мира.
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