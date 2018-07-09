Во Флоренции скончалась самая пожилая жительница Европы

Джузеппине Проетто было 116 лет и 37 дней.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На 117-м году жизни во Флоренции (Италия) скончалась самая пожилая жительница Европы Джузеппина Проетто. Об этом сообщает RT со ссылкой на ANSA.

Проеето было 116 лет и 37 дней, говорится в сообщении издания.

Отмечается, что она была второй самой пожилой женщиной на Земле после 117-летней жительницы Японии Тие Мияко.

Ранее сообщалось, что дольше остальных могут жить игроки в шахматы.