Во Флоренции скончалась самая пожилая жительница Европы

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На 117-м году жизни во Флоренции (Италия) скончалась самая пожилая жительница Европы Джузеппина Проетто. Об этом сообщает RT со ссылкой на ANSA.
Проеето было 116 лет и 37 дней, говорится в сообщении издания.
Отмечается, что она была второй самой пожилой женщиной на Земле после 117-летней жительницы Японии Тие Мияко.
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