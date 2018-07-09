Росстандарт возьмет под контроль проблему недолива топлива на российских АЗС

Ведомство планирует ввести новые правила контроля-учета залитого топлива и системы оборотных штрафов за недолив.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Росстандарт готовит пакет законодательных поправок, которые направлены на решение проблемы недолива топлива на российских АЗС. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К числу возможных причин недолива топлива в ведомстве назвали преднамеренные, заведомо незаконные действия работников АЗС, которые можно квалифицировать как обман потребителя, а также несоответствие обязательным требованиям оборудования, которое применяется для измерения количества отпущенного топлива (топливораздаточных колонок).

Из поправок следует, что у проверяющего органа будет право проводить контрольные закупки на заправках, чтобы выявлять факты недолива.

Ведомство планирует ввести новые правила контроля-учета залитого топлива и системы оборотных штрафов за недолив.