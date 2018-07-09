Израильский военный самолет подбит при атаке на сирийскую авиабазу

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет, атаковавший авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на SANA.
Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство, говорится в сообщении сирийского национального агентства.
Военные Израиля отказались комментировать данные об их возможном участии в атаке на сирийскую авиабазу.
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