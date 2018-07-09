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В Муслюмовском районе РТ «Дэу Матиз» вылетел с трассы из-за лопнувшего колеса

Татар-информ

9 июля 2018, 06:17

Политика

Израильский военный самолет подбит при атаке на сирийскую авиабазу

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Военные Израиля отказались комментировать данные об их возможном участии в атаке на сирийскую авиабазу.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет, атаковавший авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на SANA.

Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство, говорится в сообщении сирийского национального агентства.

Военные Израиля отказались комментировать данные об их возможном участии в атаке на сирийскую авиабазу.

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