Овечкин прошел по Красной площади с Кубком Стэнли

У Спасской башни Овечкин сделал несколько фотографий с Кубком Стэнли.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В воскресенье, 8 июля, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин прогулялся по Красной площади с Кубком Стэнли, сообщает ТАСС.

В прошедшую субботу Кубок Стэнли, который хоккеист выиграл в составе «Вашингтона» по итогам сезона-2017/18, был выставлен в фан-зоне мундиаля.

Также трофей побывал в Новогорске на базе московского хоккейного клуба «Динамо», воспитанником которого является Овечкин.

Вчера Овечкин привез Кубок Стэнли на Красную площадь. Спортсмен прошел с трофеем от Манежной площади до Спасской башни. Там он остановился и сделал несколько фотографий с Кубком.

По пути Овечкина окружало все больше и больше болельщиков. Каждый раз, когда он поднимал трофей над головой, собравшиеся люди кричали: «Ови, мы гордимся тобой, Россия тебя любит».