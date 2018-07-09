Ученые выяснили главную причину сонливости за рулем

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Ученые из Австралии выяснили, что главной причиной сонливости людей за рулем является низкочастотная вибрация автомобиля, сообщает РИА Новости.
В ходе исследования 15 добровольцев сидели на специальном симуляторе кабины автомобиля, который имитировал монотонное движение по трассе. Некоторых добровольцев подвергли низкочастотным вибрациям.
Результаты показали, что подопытные, подвергшиеся вибрациям, начали испытывать сонливость через 15 мин.
По словам ученых, из-за усталости, которая была вызвана такой вибрацией, люди труднее выполняли простые умственные задачи.
Также ученые выяснили, что вибрации на других частотах оказывают противоположный эффект.
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