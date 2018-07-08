Главное
В Муслюмовском районе РТ «Дэу Матиз» вылетел с трассы из-за лопнувшего колеса

Татар-информ

9 июля 2018, 01:31

Общество

Почти половина россиян не знакома с неблагополучными семьями

Рекомендуем

Фото: pixabay.com CC0 Creative Commons

Опрос проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения среди граждан в возрасте от 18 лет.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 52 процента россиян не знакомы с неблагополучными семьями, сообщает РИА Новости. 

По данным исследования, 45 процентов респондентов знакомы с неблагополучными семьями, но у 29 процентов это является единичным случаем, и только у 16 процентов в окружении большинство является примеров таких семей.

Опрошенные, которые лично знают такие семьи, главным критерием неблагополучия считают низкий уровень жизни и нехватка денежных средств на самое необходимое. 

По мнению граждан, которые не знакомы с неблагополучными семьями, чаще всего причиной трудной жизненной ситуации является алкоголизм и наркотическая зависимость. 

Опрос был проведен 5 июля 2018 года среди соотечественников в возрасте от 18 лет.

Следующая новость

Блогер Варламов опубликовал ролик о поездке в Казань
Новости дня
02:22
«Тямаев-фест» собрал в Нурлатском районе гостей со всего Татарстана

Инициатором и организатором праздника выступил Фирдус Тямаев, которому на днях Указом Президента РТ было присвоено звание «Заслуженный артист РТ».

01:31
Почти половина россиян не знакома с неблагополучными семьями
00:26
Овечкин прошел по Красной площади с Кубком Стэнли
8.07 23:12
Скончался известный российский писатель Валерий Ганичев
8.07 22:14
В Свияжске состоятся экскурсии в честь годовщины включения Успенского собора в ЮНЕСКО

Программа посвящена первой годовщине включения Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

8.07 21:56
Блогер Варламов опубликовал ролик о поездке в Казань

Илья Варламов посетил Казань во время матча Франция – Аргентина.

8.07 21:40
На двух участках автодороги М-7 в Татарстане укрепляют покрытие

Дорожные работы планируется закончить в сентябре.

8.07 21:20
Бразильский судья отменил решение освободить экс-президента страны
8.07 20:54
Хорватский футбольный союз призвал игроков воздержаться от политических заявлений
8.07 20:30
Депутат Рады рассказал о просьбе западных партнеров не вводить военное положение в Донбассе
8.07 20:14
США обвинили Россию в намерении дестабилизации НАТО
8.07 19:56
Александр Гордон прочитает любимые стихи на фестивале «Летние вечера в Елабуге»

В рамках фестиваля в Елабуге пройдут 4 концертных дня с участием именитых музыкантов.

8.07 19:34
Два российских фильма завоевали награды на кинофестивале в Карловых Варах
8.07 19:25
В Муслюмовском районе РТ «Дэу Матиз» вылетел с трассы из-за лопнувшего колеса

Автомобиль перевернулся неподалеку от села Верхный Табын.

8.07 19:15
В Высокогорском районе РТ лоб в лоб столкнулись «Лада» из Башкирии и «УАЗ Патриот»

В аварии пострадала 57-летняя пассажирка иномарки.

8.07 19:14
ФИФА определила форму наказания хорватскому защитнику за неспортивное поведение
8.07 18:55
В Атнинском районе РТ «КАМАЗ» без тормозов слетел с дороги, чтобы не врезаться в трактор

Авария произошла накануне утром на участке трассы Чепчуги – Большая Атня.

8.07 18:48
На Украине предложили «суперход» для вступления НАТО
8.07 18:30
Генсек ФИФА похвалила сборную России за игру в четвертьфинале ЧМ
8.07 18:14
В Казани открывается бесплатный проект «Музеи мира»

Спикерами выступят искусствоведы, доценты кафедры дизайна и национальных искусств ИФМК КФУ Михаил Яо и Юлиана Еманова.

8.07 17:54
В ходе капремонта в Казани появятся 1,5 тыс. новых парковочных мест

Всего с 2011 года общее количество парковочных мест увеличится на 29 тыс.

8.07 17:34
В Елабуге прошла выставка-продажа для нуждающихся матерей Казани

Благотворительную акцию приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

8.07 17:14
В Таиланде из затопленной пещеры смогли вывести четырех детей
8.07 16:50
Эксперт: Соединенным Штатам невыгодно признавать Крым российским
8.07 16:29
Ученый КФУ расскажет в парке «Черное озеро» о «химии лета»

Участник лекции услышит, зачем с химической точки зрения необходимо мариновать мясо для шашлыка (и даже узнает рецепт из научной статьи).

События

08 июляЗагадочная смерть пешехода в Казани: виновата женщина или по человеку проехались три авто?

08 июляСвадебный сезон: сколько стоят услуги татарского тамады?

08 июляЭкзотика Алтая для туристов из Татарстана: заморские сыры, сон на пчелах, знакомство с шаманом

08 июляГастрономический тур по Казани: где попробовать блюда татарской кухни

07 июляАвтор бестселлера башкирский писатель Айгиз Баймухаметов: Я знал, что за написанное мной никто спасибо не скажет

07 июляМарат Ахметов: «Село – это не просто сектор экономики, село – это образ жизни»

06 июляРусский гасконец из Бордо и француз из Одессы, или что футбол животворящий делает!