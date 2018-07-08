Почти половина россиян не знакома с неблагополучными семьями

Опрос проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения среди граждан в возрасте от 18 лет.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 52 процента россиян не знакомы с неблагополучными семьями, сообщает РИА Новости.

По данным исследования, 45 процентов респондентов знакомы с неблагополучными семьями, но у 29 процентов это является единичным случаем, и только у 16 процентов в окружении большинство является примеров таких семей.

Опрошенные, которые лично знают такие семьи, главным критерием неблагополучия считают низкий уровень жизни и нехватка денежных средств на самое необходимое.

По мнению граждан, которые не знакомы с неблагополучными семьями, чаще всего причиной трудной жизненной ситуации является алкоголизм и наркотическая зависимость.

Опрос был проведен 5 июля 2018 года среди соотечественников в возрасте от 18 лет.