В крымских школах введут курс «Психология семейной жизни»

Новый школьный курс разработали крымские ученые и педагоги.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В этом году с начала нового учебного года в крымских школах появится новый предмет «Психология семейной жизни», сообщают «Известия» со ссылкой на главу Республики Крым Сергея Аксенова.

Аксенов отметил, что «формирование у молодых людей осознанной родительской позиции» является одной из ключевых задача, без решения которой «материальные стимулы не дадут ожидаемого эффекта».

По словам главы республики, курс разработали крымские педагоги и ученые, и в качестве эксперимента новый предмет будет введен в программу 10-х и 11-х классов трех школ Симферополя.