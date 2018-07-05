«Куда и на кого идти учиться, чтобы работать в промышленных гигантах Татарстана?»

Ведущие компании республики назвали учреждения среднего профессионального образования, выпускников которых хотели бы принять на работу.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). По 15 августа в более чем 80 учреждениях среднего профессионального образования Татарстана продлится приемная кампания. Пока колледжи, училища и техникумы приглашают выпускников задуматься над перечнем из тысячи специальностей, по которым ведется обучение в республике, ИА «Татар-информ» предлагает абитуриентам и их родителям ознакомиться с опросом промышленных гигантов и посмотреть, выпускникам каких образовательных организаций они хотели бы предложить работу. Руководители и специалисты крупнейших и престижнейших компаний Татарстана, ответственных и надежных работодателей – о рабочих местах и вакансиях на производстве для выпускников учреждений СПО в секторе реальной экономики.

Группа компаний «НЭФИС»

Как минимум два из четырех предприятия — производителя товаров массового потребления сотрудничают с татарстанскими ссузами. АО «Нэфис Косметикс» активно работает с Казанским политехническим колледжем с 2014 года. Ежегодно на предприятии проходят практику порядка 20 студентов учебного заведения. В этом году учебно-производственную практику уже прошли студенты специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».

«Мы бы рады принять и больше, однако в Казани не так много профильных ссузов, где практика на предприятиях, подобных нашему, была бы востребована, ссузы не направляют студентов», – сообщила начальник отдела обучения персонала на производстве Лилия Бикмина.

На комбинате студенты знакомятся с производством, осваивают технологические процессы, адаптируются к производственным условиям. У студентов, которые уже проходили здесь практику, имеется приоритет при приеме на работу и большие перспективы карьерного роста на производстве, рассказывает специалист. Мастера цехов, старшие мастера, заместитель начальника цеха впервые побывали на предприятии именно в качестве практикантов и захотели остаться работать. Один из ярких примеров – Раис Бадертдинович Сибгатуллин, который впервые пришел на производство, будучи еще студентом и спустя время был назначен на должность технического директора предприятия.

В другом предприятии группы компаний – АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ» – также отработана схема работы с учебными заведениями. Сотрудничество с сузами практикуется с 2009 года. Компания заинтересована в трудоустройстве выпускников Колледжа пищевых технологий, Казанского механико-технологического техникума пищевой промышленности, Казанского технологического колледжа при КНИТУ-КХТИ, Казанского политехнического колледжа и Казанского авиационно-технического колледж им. Дементьева, так как на производстве масложировой продукции всегда есть рабочие места для молодых специалистов, пояснили агентству в пресс-службе ГК.

«Мы готовы принимать студентов на практику, стажировку, а в последующем и на работу. Студентам мы рады предложить вакансии как на производстве, так и по профилю – специалисты отдела технического контроля, логисты, специалисты складской логистики, диспетчеры, экономисты, бухгалтеры, специалисты клиентского сервиса», – отметила заместитель генерального директора по организационному развитию компании Диляра Суляева.

ПАО «Казаньоргсинтез»

Крупнейший в стране производитель полиэтилена к настоящему моменту укомплектовал практически весь штат специалистов и ведет набор только на некоторые рабочие профессии, в том числе и из числа выпускников средних профессиональных учебных заведений. На договорной основе предприятие сотрудничает с Казанским нефтехимическим колледжем имени В.П. Лушникова и Казанским технологическим колледжем при КНИТУ-КХТИ. Студенты двух ссузов получают возможность проходить на предприятии производственную, техническую, ученическую практики.

«Работники имеют перспективы развития как личностного роста, так и профессионального. Сотрудники предприятия проходят обучение, в том числе и за границей. Также для отличившихся работников предоставляется возможность карьерного роста. На предприятии действует коллективный договор, на основе которого каждый сотрудник компании может получить определенные льготы. Здесь опыт работы не имеет значения», – рассказали агентству в пресс-службе компании.

АО «Татэнерго»

Энергетическая компания, включающая более двух десятков предприятий по всей республике, почти в течение десяти лет ведет работу с Казанским энергетическим колледжем. Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2009 году. На базе именно этого учреждения среднего профессионального образования проходят переподготовка и курсы повышения квалификации для сотрудников компании.

«Для студентов организуются обзорные экскурсии на филиалах компании в целях ознакомления с историей, принципом работы станции и с передовыми технологиями. Проводится производственная практика для студентов, в среднем около ста человек в год имеют возможность получить практические навыки, – рассказали в пресс-службе компании. – Некоторые из студентов потом устраиваются на постоянную работу».

ПАО «КАМАЗ»

«Работа с профессиональными образовательными организациями является для предприятия одним из ключевых направлений обеспечения рабочими кадрами. Данную работу мы выстраиваем с использованием всех возможных инструментов: от профориентации школьников и популяризации рабочих профессий – до программ целевой подготовки. <…> Со всеми нашими базовыми профессиональными образовательными организациями – а это Камский государственный автомеханический техникум им. Васильева, Набережночелнинский политехнический колледж, Технический колледж им. Поташова – заключены соглашения о сотрудничестве», – рассказал заместитель генерального директора компании по управлению персоналом и организационному развитию Александр Ушенин.

Соглашения с учреждениями СПО предусматривают широкий спектр взаимодействия: участие компании в формировании требований к компетентности выпускника и их инсталляция в образовательные программы, целевая подготовка, практика студентов, формирование тем курсовых и дипломных работ и руководство ими от предприятия, стажировка и повышение квалификации преподавателей, поддержка учебно-материальной базы, совместное участие в образовательных и профориентационных мероприятиях.

Так, в 2017 году во всех базовых колледжах предприятия размещен заказ на целевую подготовку рабочих (38 студентов), с которыми заключаются ученические договоры. Согласно этим договорам, предприятие предоставляет студентам место практики и будущей работы, а также именную «камазовскую» стипендию (дополнительно к государственной), от студента требуется трудоустройство по специальности и работа не менее 3 лет.

Для передачи опыта, введения в организацию используется инструмент «инкубаторных» клеток, пояснил Александр Ушенин. Для приема специалистов без опыта, которые какой-то период времени работают вместе с наставником из числа старшего поколения, перенимают опыт. Работники компании традиционно участвуют в работе государственных экзаменационных комиссий и итоговой аттестации, ярмарках вакансий. В базовых колледжах проводятся Дни «КАМАЗа», профессиональные пробы, экскурсии студентов и мастеров производственного обучения на производство. Преподавателям и мастерам производственного обучения предлагается бесплатная стажировка на заводах компании.

«Предприятие является традиционной площадкой для производственной и преддипломной практик студентов рабочих профессий машиностроительного профиля со всей России. Это отличная возможность и ребятам продемонстрировать все свои навыки, и производству привлечь и закрепить лучших. В 2017 году практику прошли 1 тыс. 213 студентов колледжей и техникумов, из них 852 человека – с трудоустройством», – подчеркнул специалист.

В настоящий момент для предприятия особый интерес представляют выпускники профессиональных образовательных организаций, получившие рабочие профессии машиностроительного профиля. Есть возможность трудоустроиться наладчиком ЧПУ, наладчиком автоматических линий, оператором, слесарем, токарем, фрезеровщиком, маляром, водителем погрузчика – для выпускников учреждений СПО доступен широкий спектр профессий на выбор.

Стартовая заработная плата зависит от профессии и условий труда, рассказал Александр Ушенин. Как пример, слесарь механосборочных работ на главном сборочном конвейере Автомобильного завода при полном рабочем месяце получает 30 тысяч рублей начислением. Каждый работник имеет возможность дополнительного заработка через активное участие в конкурсах профмастерства, конкурсах по качеству и бережливому производству, участие в проектах. Для молодых работников предусмотрен разнообразный соцпакет: начиная от компенсации за питание до возможности приобретения жилья в ипотеку по льготным условиям, заключил специалист.

ПАО «Казанский вертолетный завод»

«Для нашего завода выпускники учреждений СПО – это основной пласт сотрудников по рабочим профессиям, инженерно-техническим специальностям. И чем лучше подготовлены студенты, тем лучше для производства в целом: это минимизирует время адаптации и ресурсы на обучение вновь прибывших. <…> Ребята проходят производственные и преддипломные практики в цехах, где закрепляются непосредственно за рабочими, в техбюро – за инженерами-технологами для изучения техпроцессов и проектной документации», – рассказали в пресс-службе КВЗ.

На сегодняшний день основное взаимодействие предприятие осуществляет с Казанским авиационно-техническим колледжем имени П. В. Дементьева, Казанским технологическим колледжем и Казанским политехническим колледжем. С образовательными учреждениями подписаны договоры о проведении производственных практик студентами.

Завод постоянно модернизирует процессы производства, поэтому на предприятии есть постоянная потребность в таких специальностях, как оператор станков с ЧПУ, специалист по автоматизации технологических процессов. Зарплата на ПАО «Казанский вертолетный завод» считается выше средней по республике.

ПАО «Татнефть»

«В нашей компании на протяжении последних лет успешно существуют два образовательных кластера: нефтегазовый и нефтехимический. В первый входят такие образовательные учреждения, как Альметьевский государственный нефтяной институт, который является представителем когорты высших учебных заведений, далее – представители ссузов нефтяного региона республики: Альметьевский политехнический техникум, Лениногорский нефтяной техникум, Бугульминский машиностроительный техникум. Завершает все это многообразие центр подготовки кадров и корпоративный университет нашей компании, где мы обучаем рабочим профессиям и повышаем квалификацию действующих сотрудников.

Точно такая же комплексная работа проводится и по нефтехимическому кластеру: филиал Казанского химико-технологического университета, Нижнекамский колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева, который закреплен за "Танеко" и шинным комплексом ПАО "Татнефть". Как видите, каждый выпускник ссуза, который действительно хочет попасть в большую команду "Татнефти" и реализовать свои амбиции, найдет себя в нашей компании», – рассказали агентству пресс-службе компании.

По словам представителя компании, специалистов, которые пришли в «Татнефть» после колледжей и техникумов, даже интереснее и, возможно, полезнее для компании отправлять в высшие учебные заведения. Они более практико-ориентированы, а значит, точно знают, зачем пришли в вуз. Поэтому компания готова брать на работу выпускников учреждений СПО с последующей перспективой развития. Многие из них уже приходят с приличной базой знаний за плечами, а значит, полноценно готовы и сами расти, и приносить пользу компании.

Сотрудничество компании с учреждениями среднего профессионального образования начинается с финансовой помощи – закупки учебного оборудования и обустройства классов. Около 35 млн рублей было вложено в Нижнекамский колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева, порядка 65 млн рублей – в Бугульминский машиностроительный техникум. Ведущие специалисты компании также участвуют в образовательных программах ссузов и государственных аттестационных комиссиях по защите дипломных проектов. Компания занимается организацией дуального обучения студентов и фокусирует свое внимание на производственных и преддипломных практиках обучающихся, чтобы не упустить на сторону ни одного перспективного специалиста.

Выпускник учреждений СПО в «Татнефти» может рассчитывать на специальности оператора добычи, оператора ПРС, электроэнергетика, слесаря, оператора по поддержанию пластового давления, то есть базовые профессии.

«В компании на протяжении многих лет действует довольно активная молодежная политика, которая основывается на фундаментальных основах и крепких традициях "Татнефти". Социальные льготы в связи с бракосочетанием, уходом в армию, выходом в декрет, финансовая поддержка в размере до 30 процентов стоимости жилья по социальной ипотеке молодым работникам, а также беспроцентные займы на приобретение товаров первой необходимости. Все эти льготы направлены на то, чтобы молодым сотрудникам было проще и спокойнее обустраивать свой быт, меньше тратить на это свое время и нервные клетки, а вместо этого посвящать себя профессии и своему прогрессу», – подчеркнули в компании.