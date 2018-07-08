Скончался известный российский писатель Валерий Ганичев

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Российский писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни, передает РИА Новости.
Смерть писателя наступила сегодня, 8 июля. Представители «Российского издательства» принесли свои глубокие соболезнования родным и близким умершего.
Валерий Ганичев прославился своими романами «Адмирал Ушаков», «Росс непобедимый». Возглавлял Союз писателей России с 1994 по 2018 годы.
С 1978-го по 1980 год был главным редактором газеты «Комсомольская правда», с 1981-го по 2001-й трудился главредом «Роман-газеты», с 1998-го работал в «Роман-журнале. XXI век».
О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.
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