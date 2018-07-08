Блогер Варламов опубликовал ролик о поездке в Казань

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: скриншот из видео
(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Известный российский блогер Илья Варламов опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором он рассказал о своей поездке в Казань.
В ролике он поделился своими впечатлениями, которые произвела на него столица Татарстана. Блогер прошелся по новому Фестивальному бульвару, который благоустроили специально к чемпионату мира по футболу, и отметил что в Казани самые лучшие общественные места, парки, набережные.
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