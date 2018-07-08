Блогер Варламов опубликовал ролик о поездке в Казань

Илья Варламов посетил Казань во время матча Франция – Аргентина.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Известный российский блогер Илья Варламов опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором он рассказал о своей поездке в Казань.

В ролике он поделился своими впечатлениями, которые произвела на него столица Татарстана. Блогер прошелся по новому Фестивальному бульвару, который благоустроили специально к чемпионату мира по футболу, и отметил что в Казани самые лучшие общественные места, парки, набережные.

Известный журналист посетил Казань во время матча Франция — Аргентина, а также провел встречу с жителями и гостями города на новой набережной озера Кабан.