На двух участках автодороги М-7 в Татарстане укрепляют покрытие

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). На двух участках автодороги М-7 «Волга» (км 754 + 360 — км 757 + 376 и км 757 + 778 — км 761) начали работы по устройству слоев износа, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Специалисты будут укладывать слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, нанесут дорожную разметку и укрепят обочины.
На участках с дорожными работами будет организовано реверсивное движение. Работы планируется закончить в сентябре.
Кроме того, специалисты развернул аналогичные работы на участке автодороги с 1154 по 1151 км в Актанышском районе, который планируется сдать в июле.
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