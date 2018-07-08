На двух участках автодороги М-7 в Татарстане укрепляют покрытие

Дорожные работы планируется закончить в сентябре.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). На двух участках автодороги М-7 «Волга» (км 754 + 360 — км 757 + 376 и км 757 + 778 — км 761) начали работы по устройству слоев износа, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Специалисты будут укладывать слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, нанесут дорожную разметку и укрепят обочины.

На участках с дорожными работами будет организовано реверсивное движение. Работы планируется закончить в сентябре.

Кроме того, специалисты развернул аналогичные работы на участке автодороги с 1154 по 1151 км в Актанышском районе, который планируется сдать в июле.