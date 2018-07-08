Бразильский судья отменил решение освободить экс-президента страны

В январе экс-президента Бразилии приговорили к 12 годам и одному месяцу заключения.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Федеральный судья Бразилии Серджио Моро усомнился в компетенции судьи, который в воскресенье вынес решение освободить заключенного под стражу экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва, сообщает РИА Новости.

«При всем уважении, дежурный федеральный судья абсолютно не имеет компетенции, чтобы отменить решение федерального окружного суда четвертого региона и пленарного заседания федерального верховного суда», — заявил Моро.

В январе этого года Лулу приговорили к 12 годам и одному месяцу заключения, в апреле он начал отбывать тюремное заключение в городе Куритиба.

По законодательству, заключенный не может быть кандидатов в главы государства. Однако Лула в мае подтвердил, что намерен предложить свою кандидатуру в предстоящих президентских выборах в октябре.