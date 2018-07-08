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В Муслюмовском районе РТ «Дэу Матиз» вылетел с трассы из-за лопнувшего колеса

Татар-информ

8 июля 2018, 20:30

Политика

Депутат Рады рассказал о просьбе западных партнеров не вводить военное положение в Донбассе

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В конце апреля 2018 года Президент Украины подписал приказ о смене формата военных действий в Донбассе.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что в 2014 году западные партнеры просили не вводить военное положение из-за ситуации в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Геращенко рассказал, что, если бы тогда ввели военное положение, пришлось бы отменить президентские выборы. «Даже если бы Петр Алексеевич Порошенко захотел бы устроить кровавую провокацию, это стало бы крахом его президентства», — отметил парламентарий.

В 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине.

В конце апреля 2018 года Президент Украины подписал приказ о смене формата военных действий в Донбассе и начале операции Объединенных сил Украины. Таким образом киевские власти легализовала использование Вооруженных сил ради разрешения конфликта в регионе в мирное время.

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