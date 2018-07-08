США обвинили Россию в намерении дестабилизации НАТО

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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Представитель США при Североатлантическом альянсе Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Москва намеревается дестабилизировать НАТО, сообщает RT.
Хатчисон утверждает, что Россия планирует «переманить» Турцию и остальных партнеров Соединенных Штатов по Нато.
Ранее представитель США при Нато также заявляла, что члены оборонного союза намерены обсудить варианты сдерживания России.
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