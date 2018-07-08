Два российских фильма завоевали награды на кинофестивале в Карловых Варах

Кинофестиваль в Карловых Варах – один из старейших в Европе, ведет свою историю с 1946 года.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Фильмы «Сулейман гора» (режиссер Елизавета Стишова) и «Подбросы» (режиссер Иван Твердовский) стали призерами международного кинофестиваля в Карловых Варах, сообщает ТАСС.

Художественная картина «Сулейман гора», которую снимали в сотрудничестве с Кыргызстаном, получила награду в секции «К Востоку от Запада», а «Подбросы» отметился Специальным призом международного жюри.

Действия в дебютном фильм Стишовой разворачиваются рядом с киргизским городом Ош, где стоит невысокая Сулейман гора. У горы местные жители вымаливают здоровье, счастье и любовь. История главных героев показывается на фоне развития молодой азиатской страны. На кинофестивале «Сулейман гора» также получила приз Федерации кинокритиков Европы и стран Средиземноморья.

Сюжет «Подбросов» рассказывает о жизни страдающего редкой болезнью молодого парня, который живет в интернате. Однажды мать забирает его в Москву, где юноша, вопреки своему желанию, становится главой преступной группировки. На фестивале состоялась международная премьера фильма.

Кинофестиваль в Карловых Варах — один из старейших в Европе, который существует с 1946 года.