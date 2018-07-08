В Муслюмовском районе РТ «Дэу Матиз» вылетел с трассы из-за лопнувшего колеса

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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Муслюмовском районе РТ иномарка вылетела с трассы из-за лопнувшего колеса, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
32-летняя женщина-водитель «Дэу Матиза» направлялась в сторону Челнов. Неподалеку от поворота на село Верхний Табын случилось ДТП, авто вылетело с дороги и перевернулось.
В результате аварии 67-летняя пассажирка иномарки получила ушиб плеча и травму грудной клетки.
Сотрудники ПСЧ №123 отключили аккумулятор автомобиля и оцепили место ДТП.
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