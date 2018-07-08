В Высокогорском районе РТ лоб в лоб столкнулись «Лада» из Башкирии и «УАЗ Патриот»

В аварии пострадала 57-летняя пассажирка иномарки.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе РТ лоб в лоб столкнулись «Лада» 14-й модели из Башкирии и «УАЗ Патриот», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария случилась вчера вечером на 15-м километре трассы Казань – Малмыж.

В результате ДТП кабина «Самары» разлетелась на части. Пострадавшую 57-летнюю женщину доставили в городскую больницу №7.

Сотрудники ПСЧ №113 оцепили место ДТП, отключили аккумуляторы разбитых машин и оказали необходимую помощь оперативным службам.