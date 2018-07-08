Авария произошла накануне утром на участке трассы Чепчуги – Большая Атня.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Атнинском районе РТ «КАМАз» без тормозов слетел с дороги, чтобы не врезаться в трактор, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла накануне утром на участке трассы Чепчуги – Большая Атня, где велись дорожные работы. В момент инцидента трактор «Амкадор» стоял на проезжей части, а у движущегося в его сторону грузовика отказали тормоза.

Чтобы избежать аварии 27-летний камазист резко свернул, пробил ограждение и опрокинулся с дороги. В результате аварии водителя грузового автомобиля доставили в Атнинскую ЦРБ.

Сотрудники ПСЧ №108 отключили аккумулятор «КАМАЗа». На месте также работали медики и полицейские.