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Татар-информ

8 июля 2018, 18:48

Политика

На Украине предложили «суперход» для вступления НАТО

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Валентин Бадрак отметил, что «суперход» разрешит территориальные проблемы Украины.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Украина сможет войти в состав НАТО, использовав «суперход», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака.

Бадрак отметил, что «суперход» заключается в размещении на украинской территории базы противоракетной обороны США и несколько дивизионов Patriot. По его мнению, установленный «заслон» из подразделений НАТО позволит Украине чувствовать себя «более защищенной», чем прибалтийские страны. 

Глава Центра исследований признался, что, пока у Киева есть территориальные проблемы, страна не сможет вступить в альянс, а «суперход» в виде «заслона» решит эту проблему. 

В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса, а в 2016 году принял дополнительные изменения, определяющие целью внешней политики вступление в Североатлантический альянс. 

К 2020 году Украина должна обеспечить совместимость своих Вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. 

Эксперты отмечают, что Украине понадобится около 20 лет для реализации ряда критериев, которые необходимо достигнуть при вступлении в организацию.

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