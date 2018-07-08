На Украине предложили «суперход» для вступления НАТО

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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Украина сможет войти в состав НАТО, использовав «суперход», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака.
Бадрак отметил, что «суперход» заключается в размещении на украинской территории базы противоракетной обороны США и несколько дивизионов Patriot. По его мнению, установленный «заслон» из подразделений НАТО позволит Украине чувствовать себя «более защищенной», чем прибалтийские страны.
Глава Центра исследований признался, что, пока у Киева есть территориальные проблемы, страна не сможет вступить в альянс, а «суперход» в виде «заслона» решит эту проблему.
В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса, а в 2016 году принял дополнительные изменения, определяющие целью внешней политики вступление в Североатлантический альянс.
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