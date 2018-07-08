Генсек ФИФА похвалила сборную России за игру в четвертьфинале ЧМ

В четвертьфинальном матче сборная России уступила сборной Хорватии в серии пенальти и покинула мундиаль.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Генсек ФИФА Фатма Самура написала на странице в Twitter о том, что российская сборная может гордиться своей игрой во время матча с Хорватией, несмотря на проигрыш, сообщает РИА Новости.

Также Фатма Самура написала на своей странице по-русски «Россия, вы молодцы! Мы гордимся твоими достижениями».

Во вчерашнем четвертьфинальном матче сборная России уступила сборной Хорватии в серии пенальти и покинула мундиаль.