Генсек ФИФА похвалила сборную России за игру в четвертьфинале ЧМ

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Генсек ФИФА Фатма Самура написала на странице в Twitter о том, что российская сборная может гордиться своей игрой во время матча с Хорватией, несмотря на проигрыш, сообщает РИА Новости.
Также Фатма Самура написала на своей странице по-русски «Россия, вы молодцы! Мы гордимся твоими достижениями».
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