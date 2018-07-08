В ходе капремонта в Казани появятся 1,5 тыс. новых парковочных мест

Всего с 2011 года общее количество парковочных мест увеличится на 29 тыс.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В ходе капитального ремонта в столице Татарстана было организовано почти 1,5 тыс. парковочных мест, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В рамках капремонта запланировано устройство 5 тыс. парковочных мест. Всего с 2011 года их общее количество увеличится на 29 тыс. Благоустройство дворовых территорий планируется завершить до конца сентября.

Из запланированных к ремонту 430 дворовых территорий обновили 74, а на 64 дворах работы завершатся в ближайшем будущем.