Эксперт раскрыл причины отрицания США признания Крыма российским

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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Политолог Иван Мезюхо заявил, что Соединенным Штатам не выгодно признавать факт воссоединения России и Крыма, сообщает RT.
Эксперт отмечает, что тема Крымского полуострова позволяет США «в любой момент продлевать санкции и даже увеличивать санкционный напор» на российскую сторону.
В ближайшем будущем Кремль может рассчитывать только на ослабление санкций, но признавать Крым частью РФ США не будут, заключил Мезюхо.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель Президента США по Украине Курт Волкер уточнил позицию Трампа по признанию Крыма.
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