В Свияжске состоятся экскурсии в честь годовщины включения Успенского собора в ЮНЕСКО

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). 9 и 15 июля сотрудники острова-града Свияжск приглашают всех желающих на музейно-экскурсионную программу «Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО», сообщают организаторы.
Программа посвящена первой годовщине включения Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Знаменательное событие произошло в прошлом году в Польше. Успенский собор и монастырь стал третьим объектом, внесенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Татарстане. В 2000 году в Список был включен Казанский Кремль, в 2014-м – Болгар.
В рамках экскурсии 9 и 15 июля пройдет познавательная игра «Путешествие по Успенскому монастырю острова-града Свияжск». Всем желающим раздадут «путевые листы» с историческими сведениями и вопросами в туристско-информационном центре музея-заповедника. Самые активные участники игры получат памятные сувениры.
15 июля состоится музейно-экскурсионная программа «Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО». Посетитель экскурсии узнает, на основании каких критериев Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также для гостей мероприятия пройдут мастер-классы по изготовлению открыток-гравюр в печатной графики музея-заповедника.
Экскурсии начнутся в 11.00 и 14.00; продолжительность 2 часа.
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Программа посвящена первой годовщине включения Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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