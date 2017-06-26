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Татар-информ

8 июля 2018, 22:14

Культура

В Свияжске состоятся экскурсии в честь годовщины включения Успенского собора в ЮНЕСКО

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Фото: Рамиль Гали

Программа посвящена первой годовщине включения Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). 9 и 15 июля сотрудники острова-града Свияжск приглашают всех желающих на музейно-экскурсионную программу «Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО», сообщают организаторы.

Программа посвящена первой годовщине включения Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знаменательное событие произошло в прошлом году в Польше. Успенский собор и монастырь стал третьим объектом, внесенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Татарстане. В 2000 году в Список был включен Казанский Кремль, в 2014-м – Болгар.

В рамках экскурсии 9 и 15 июля пройдет познавательная игра «Путешествие по Успенскому монастырю острова-града Свияжск». Всем желающим раздадут «путевые листы» с историческими сведениями и вопросами в туристско-информационном центре музея-заповедника. Самые активные участники игры получат памятные сувениры.

15 июля состоится музейно-экскурсионная программа «Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО». Посетитель экскурсии узнает, на основании каких критериев Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также для гостей мероприятия пройдут мастер-классы по изготовлению открыток-гравюр в печатной графики музея-заповедника.
Экскурсии начнутся в 11.00 и 14.00; продолжительность 2 часа.

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22:14
В Свияжске состоятся экскурсии в честь годовщины включения Успенского собора в ЮНЕСКО

Программа посвящена первой годовщине включения Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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