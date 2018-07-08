Рустам Минниханов примет участие в выставке ИННОПРОМ-2018

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге с 2010 года.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в Екатеринбург для участия в Международной выставке промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В рамках мероприятия планируются встречи Президента с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Тема мероприятия в этом году — «Цифровое производство».