В аэропорту Варшавы из-за утечки химиката пострадали 14 человек

По предварительным данным, в багажном отделении произошла утечка фенилацетонитрила.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Варшаве в аэропорту им. Шопена из-за утечки токсичного химиката в багажном отделении пострадали 14 человек, сообщает РБК.

По данным агентства, вещество фенилацетонитрил раздражает глаза и слизистые оболочки. Пострадавших госпитализировали, действие вещества нейтрализовали антидотом.

Предположительно, источником утечки является бочка с химикатом, у которой оказалась нарушена герметичность. Всего в помещении находилось 36 таких бочек.

На месте инцидента работают специалисты.