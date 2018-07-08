ФИФА проверит высказывания хорватского футболиста после матча ЧМ-2018 в поддержку Украины

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). ФИФА изучит ситуацию, связанную с тем, что футболист сборной Хорватии Домагой Вида выкрикивал лозунг «Слава Украине» после матча четвертьфинала мундиаля со сборной России. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что проверка затронет и бывшего полузащитника Огнена Вукоевича, который входит в состав тренерского штаба.
«ФИФА обрабатывает различные отчеты по матчу, в том числе потенциальные доказательства по данному вопросу», — заявили в организации.
Футболисту грозит дисквалификация или денежный штраф.
Вида и Вукоевич после победы над российской командой записали видео, на котором сказали, что посвящают победу Украине. Позже они объяснили, что это была шутка.
Матч четвертьфинала ЧМ-2018 завершился победой сборной Хорвитии. Сборная России уступила в серии пенальти со счетом 4:3.
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