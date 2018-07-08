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Татар-информ

8 июля 2018, 15:52

Культура

Ленточки на березке и прыжки через костер: В Челнах прошел республиканский праздник Ивана Купалы

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Фото: ДДН

На подступах к Колокольному мосту гостей встречали фольклорные ансамбли «Веснянка» и «Дивоцвiт».

(Набережные Челны, 8 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошел республиканский праздник Ивана Купалы.

Славянский праздник в Автограде отмечают 16-й раз. В последние годы его проводят на живописном берегу реки Мелекеска. Задолго до назначенной даты место для народных гуляний приводят в порядок: площадка украшается цветами, ленточками и шарами. Организаторы присматривают березку-купаленку, которой предстоит стать собирательницей желаний.

Все желающие побывать на празднике проходили через Колокольный мост. На подступах к нему гостей встречали фольклорные ансамбли — украинская «Веснянка» и казачий «Дивоцвiт».

Челнинский Иван Купала не обходится без интерактивных зон. На этот раз свою фото-зону на берегу Мелекески развернуло объединение реконструкторов «Елабужская застава» под руководством Ильи Комадорова. Здесь же проводился мастер-класс по чеканке монет, изготовлению кукол-мотанок (оберег, который изготавливается методом завязывания узлов). Была организована и выставка декоративно-прикладного искусства.

Праздник открылся театрально-танцевальным прологом «На Ивана, на Купала», в котором отразилась обрядовая суть праздника. Это представление показали участники челнинских национальных общин и студии народного танца «Родничок» под руководством хореографа-балетмейстера Расимы Хайбуллиной.

Почетный гость праздника, директор Дома дружбы народов Татарстана, депутат Госсовета РТ Ирек Шарипов от имени республиканской Ассамблеи народов и ДДН РТ вручил сертификат на 12 тысяч рублей казачьему ансамблю «Дивоцвiт» и украинскому вокальному коллективу «Веснянка». Он отметил, что челнинский праздник Ивана Купалы с каждым годом становится все краше и пожелал украинской общине не останавливаться на достигнутом.

Затем почетного гостя проводили к символу праздника — березке-морене. Шарипов вместе с челнинцами завязал на веточках купальского деревца цветные ленточки и загадал желание.

Далее на поляне завели большой хоровод. Звучали хороводные песни «Эх, разгуляй», «На Ивана, на Купала» в исполнении народного ансамбля «Калинушка».

Горожане смогли также испытать свои силы, соревнуясь в перетягивании канатов и на скорость наполняя бочки водой из речки.

Самым романтичным состязанием стал конкурс на лучший купальский венок. Челнинки с большим старанием плели обрядовые аксессуары из луговых трав, а затем  пускали их по воде. По преданию венок должен предсказать замужество.

Завершился праздник прыжками через костер. Среди челнинцев нашлось немало смельчаков, которые с легкостью прыгали через пламя. Если верить легенде, они тем самым обеспечили себе безбедное сущестовование до следущего праздника Ивана Купалы.

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