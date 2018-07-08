ВВС: Лондон не планирует вводить санкции против России из-за отравления в Эймсбери

Полиция выясняет, как двое пострадавших смогли «столкнуться с зараженным предметом», заявил глава МВД Великобритании Саджид Давид.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Лондон не собирается вводить антироссийские санкции после отравления в Эймсбери. Об этом сообщает BBC со ссылкой на главу МВД Великобритании Саджида Давида.

По его словам, полиция выясняет, как двое пострадавших смогли «столкнуться с зараженным предметом», и доберется до сути произошедшего.

В настоящее время нет планов по санкциям в отношении России, сказал Давид.

Инцидент с отравлением в Эймсбери произошел 4 июля. Мужчину и женщину госпитализировали с отравлением веществом «Новичок».