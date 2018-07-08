В Play Market появилось главное новшество за десять лет

В результате обновления пользователи магазина будут видеть предложения программ с учетом их местоположения, интересов и прочих факторов.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Корпорация Google добавила в магазин приложений Play Market искусственный интеллект для личных рекомендаций, что стало главным новшеством за последние десять лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Федеральное агентство новостей».

В результате обновления пользователи магазина будут видеть предложения программ с учетом их местоположения, интересов и прочих факторов, отметили эксперты Google.

Отмечается, что система будет внедряться и в другие направления магазина.

Ранее сообщалось, что в браузерах Firefox и Google Chrome обнаружено «шпионское» расширение.