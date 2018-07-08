В Play Market появилось главное новшество за десять лет

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Корпорация Google добавила в магазин приложений Play Market искусственный интеллект для личных рекомендаций, что стало главным новшеством за последние десять лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Федеральное агентство новостей».
В результате обновления пользователи магазина будут видеть предложения программ с учетом их местоположения, интересов и прочих факторов, отметили эксперты Google.
Отмечается, что система будет внедряться и в другие направления магазина.
Ранее сообщалось, что в браузерах Firefox и Google Chrome обнаружено «шпионское» расширение.
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