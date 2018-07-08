Синоптики предупредили о грозах и граде местами по Татарстану

В Казани ожидаются кратковременные усиления ветра до 15 — 20 м/с.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Сегодня вечером, 8 июля, и ночью и днем 9 июля в Казани и местами по Татарстану ожидаются грозы, локально сильный дождь и град, сообщает Гидрометцентр РТ.

Также возможны кратковременные усиления ветра до 17 — 22 м/с (в столице республики — 15 — 20 м/с).