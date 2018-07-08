У полицейского из Эймсбери не обнаружили следов отравления «Новичком»

Больница в Солсбери сообщила, что полицейского госпитализировали с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). У британского полицейского, который проверялся в больнице Солсбери, не обнаружили признаков отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Уилтшира.

«Мы рады подтвердить, что полицейский, который в качестве меры предосторожности обратился за консультацией в окружную больницу Солсбери в связи с расследуемым инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, у него все нормально», — говорится в сообщении полиции.

Ранее больница в Солсбери сообщила, что полицейского госпитализировали с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом.

4 июля в Эймсбери, недалеко от Солсбери, где в марте отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, произошел новый инцидент с отравлением. Мужчина и женщина были найдены без сознания, их госпитализировали с отравлением веществом «Новичок».

В МИД России ситуацию вокруг отравления в Эймсбери назвали «грязной политической игрой».