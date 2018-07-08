Чувашский праздник Уяв отметили в Нурлате

Многочисленные коллективы прибыли из разных районов Татарстана, праздник также посетили делегации из Самарской области, Чувашии и Башкортостана.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Всероссийский праздник чувашской национальной культуры Уяв в 12-й раз собрал гостей с разных уголков России на праздничном майдане в Нурлате, пишет газета «Дружба».



Многочисленные коллективы прибыли из разных районов Татарстана, праздник также посетили делегации из Самарской области, Чувашии и Башкортостана.





По традиции праздник открылся ритуалом вбивания березового колышка в землю, что знаменует начало хорошего дела. Перед этим все присутствующие обратились к покровителям неба и земли с молитвой о щедром урожае и семейном благополучии.



Праздник посетили заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова, президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов и многие другие.



Почетных гостей встречали пышным караваем и национальными сладостями, а также традиционным чувашским напитком сара. На празднике работали импровизированные чувашские подворья, на которых были представлены быт чувашской семьи, обряды старины и современной жизни, изделия народных промыслов.



Участники дегустировали национальные блюда, слушали наигрыши гармони и песни самобытных ансамблей.