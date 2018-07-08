Британские СМИ: Полузащитник Головин попал в тройку главных открытий ЧМ-2018

22-летний Александр Головин назван игроком, который сыграл главную роль в победе российской команды над сборной Испании в 1/8 финала.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Полузащитник российской сборной по футболу Александр Головин занял третью строчку в десятке главных открытий мундиаля 2018 года по версии британского издания FourFourTwo. Об этом сообщает Sport24.

22-летний спортсмен назван игроком, который сыграл главную роль в победе российской команды над сборной Испании в 1/8 финала. Головин забил один гол и сделал две результативные передачи.

Первое место в списке занял нападающий Ирвинг Лосано из сборной Мексики, второе — Такаси Инуи из Японии.

В игре четвертьфинала со сборной Хорватии российская сборная уступила после серии пенальти и покинула чемпионат мира.