Британские СМИ: Полузащитник Головин попал в тройку главных открытий ЧМ-2018

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Полузащитник российской сборной по футболу Александр Головин занял третью строчку в десятке главных открытий мундиаля 2018 года по версии британского издания FourFourTwo. Об этом сообщает Sport24.
22-летний спортсмен назван игроком, который сыграл главную роль в победе российской команды над сборной Испании в 1/8 финала. Головин забил один гол и сделал две результативные передачи.
Первое место в списке занял нападающий Ирвинг Лосано из сборной Мексики, второе — Такаси Инуи из Японии.
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