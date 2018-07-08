В казанском пресс-центре ЧМ-2018 рассказали, какие сувениры предпочитают туристы

Комитет развития туризма Казани провел для журналистов презентацию татарстанской сувенирной продукции.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). О том, какие сувениры готовы сегодня предложить гостям столицы Татарстана и что больше всего полюбилось туристам, сегодня рассказали в казанском пресс-центре чемпионата мира по футболу-2018. Презентацию провел столичный Комитет развития туризма.

«Топовая продукция — это, конечно, чак-чак. Он у нас на любой вкус и размер — от совсем небольших до огромных, в уникальной упаковке. Есть в деревянном ящичке в форме книги и с прилагаемой книгой „Достопримечательности Казани“, есть в форме тюбетейки или гармошки», — поделилась руководитель проекта «Казанский кучтенеч» Гульшахида Озсой.

Компании «Казанский кучтенеч» всего два года, но это уже состоявшийся и успешный игрок на татарстанском рынке сувенирной продукции. Большой популярностью пользуются и предлагаемые ей чаи. Не просто напитки, а целебные и со смыслом — многие носят имена сказочных татарстанских героев.

«„Алтынчеч“ с татарского переводится, как Златовласка. В этот чай мы добавили почки сосны, и когда он заваривается, приобретает сказочный аромат и нежный желто-золотистый оттенок. В чай „Су Анасы“, что переводится, как водяная, добавлен зверобой. Чай „Сабантуй“ покорит земляничным тоном. А назван он так, потому что земляника созревает именно в июне — к самому Сабантую», — поделилась Озсой.

Все эти и многие другие чаи, а также варенье, крем-мед и авторский шоколад — тоже пользуются огромной популярностью. А компания строит далеко идущие планы. «Мы бы хотели появиться на рынках Санкт-Петербурга и Москвы — на том же Арбате. А после того, как покорим все три столицы России, готовы начать открывать свои представительства в городах Золотого кольца», — сообщила Гульшахида Озсой.

В 1997 году, когда ГК «Богема» начинала работать в Казани, основным направлением ее деятельности была продукция фэн шуй. Спустя два года полярность интересов полностью поменялась: руководство компании осознало, что будущее за татарстанским сувениром — и не прогадало.

В перечне сувенирной продукции, которую готова предлагать группа компаний сегодня — 2 тыс. 287 наименований. И каждый месяц этот список увеличивается еще на 15 — 20 пунктов. Тут и свои разработки, и продукция татарстанских мастеров-народников.

«Это вот уникальная керамика и кукла от известной казанской мастерицы Асии Глебовой. Технология смешанная: керамика, ткань, бисер. Сохраняя традиции народного костюма, цветовой гаммы, мастер умудряется привнести в образ современную нотку, и это сразу привлекает внимание», — рассказала помощник руководителя ГК «Богема» Юлия Абдуллина.

На столе перед ней — множество других интересных сувениров: магниты, игрушки, посуда. «Лет 8 — 10 назад туристам было непросто найти интересные сувениры на память о посещении Татарстана. Теперь с этим проблем нет. Появляются новые мастера, делающие уникальные вещи», — подчеркнула Абдуллина.

Только не у каждого мастера получается открыть собственный магазин или сувенирную лавку. Тогда на помощь и приходят такие компании, как «Богема» и «Казанский кучтенеч». «Мы берем изделия наших — татарстанских мастеров на реализацию, делаем заказы на то, что уже завоевало популярность у покупателей», — поделилась Абдуллина.

И если раньше мастеров приходилось искать по всей республике и уговаривать поверить в перспективность совместной работы, то сегодня работает «сарафанное радио» — мастера народных промыслов делятся информацией и сами приходят со своими предложениями, расширяя и украшая своими творениями ассортимент.

И что особенно важно, обогащается и палитра предложений. Татарстанская земля всегда была богата на таланты, и сегодня из Татарстана на память можно привести и просто небольшие сувениры, и то, что можно назвать произведениями искусства.