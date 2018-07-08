Волкер уточнил позицию Трампа по признанию Крыма

Рекомендуем
(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). США не планируют признавать Крым частью России, американские СМИ неправильно передали позицию американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя Президента США по Украине Курта Волкера.
Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании полуострова частью России сказал: «Посмотрим».
«Белый дом высказался <...> очень ясно — советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма», — заявил Волкер в интервью OstWest.
Так и следует понимать американскую позицию, сказал он.
По словам дипломата, Москва ответственна за «гибридную войну» в Крыму и конфликт в Донбассе.
Следующая новость
Комитет развития туризма Казани провел для журналистов презентацию татарстанской сувенирной продукции.
Пожар вспыхнул в жилом доме №6 по Центральной улице в селе Березка
Капитан Ренат Зайнуллин служит в Управлении вневедомственной охраны уже почти 25 лет.
14 июля на сцене фестиваля выступит лидер группы Billy’s Band Билли Новик со своим новым проектом «Джаз-актив Санкт-Петербург – Казань – Тель-Авив».
Пожар вспыхнул минувшим вечером в селе Иснансулово в доме №47 по улице Вазетдинова.
Происшествие случилось в парке ДК Химиков.
Фан-зона в Автограде была организована на майдане парка Прибрежный.
Помощник Президента РТ предположила, что крайне аварийное здание потребует тотальной реконструкции.
В ходе секционных заседаний будут организованы круглые столы по вопросам национального образования.
В работе рассматриваются политические отношения между татарскими государствами, образовавшимися после распада Золотой Орды, и Московским государством.
Инициатива Музейно-выставочного центра «РОСИЗО» была представлена уже в 52 городах России.
На мероприятии, приуроченном к столетию образования ТАССР, были продемонстрированы книги и альбомы о трех основных достопримечательностях РТ.
Выставка «Степные истории» посвящена двадцатилетию Астаны как столицы Казахстана.
В этом году дети окунутся в атмосферу Смутного времени.
Гости музея окунулись в эпоху, когда невесте собирали приданое в сундук, а сваты в знак сговора делили каравай пополам.
Россияне провели отличный матч и отыгрались во втором экстратайме, но проиграли в серии пенальти.
08 июляЭкзотика Алтая для туристов из Татарстана: заморские сыры, сон на пчелах, знакомство с шаманом
07 июляАвтор бестселлера башкирский писатель Айгиз Баймухаметов: Я знал, что за написанное мной никто спасибо не скажет