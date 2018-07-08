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В Высокогорском районе РТ в доме сгорела 80-летняя пенсионерка

Татар-информ

8 июля 2018, 12:19

Политика

Волкер уточнил позицию Трампа по признанию Крыма

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По словам Курта Волкера, Москва несет ответственность за «гибридную войну» в Крыму и конфликт в Донбассе.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). США не планируют признавать Крым частью России, американские СМИ неправильно передали позицию американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя Президента США по Украине Курта Волкера.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании полуострова частью России сказал: «Посмотрим». 

«Белый дом высказался <...> очень ясно — советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма», — заявил Волкер в интервью OstWest.

Так и следует понимать американскую позицию, сказал он.

По словам дипломата, Москва ответственна за «гибридную войну» в Крыму и конфликт в Донбассе.

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