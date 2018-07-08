Пожар вспыхнул в жилом доме №6 по Центральной улице в селе Березка

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе РТ в доме сгорела 80-летняя пенсионерка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера ранним утром пожар вспыхнул в жилом доме №6 по Центральной улице в селе Березка. Пламя охватило и надворные постройки на участке.

Пожар площадью 87 квадратных метров уничтожил строения целиком. В процессе разбора обгоревших конструкций огнеборцы обнаружили тело 80-летней женщины.

В результате пожара была госпитализирована 54-летняя пострадавшая. Женщину доставили в Высокогорскую ЦРБ с ожогами спины.

По предварительной версии, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.