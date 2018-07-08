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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе РТ в доме сгорела 80-летняя пенсионерка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вчера ранним утром пожар вспыхнул в жилом доме №6 по Центральной улице в селе Березка. Пламя охватило и надворные постройки на участке.
Пожар площадью 87 квадратных метров уничтожил строения целиком. В процессе разбора обгоревших конструкций огнеборцы обнаружили тело 80-летней женщины.
В результате пожара была госпитализирована 54-летняя пострадавшая. Женщину доставили в Высокогорскую ЦРБ с ожогами спины.
По предварительной версии, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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