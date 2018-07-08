В Елабуге прошла выставка-продажа для нуждающихся матерей Казани

Благотворительную акцию приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

(Елабуга, 8 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня, в День семьи, любви и верности, волонтеры при Елабужском Казанско-Богородицком женском монастыре организовали благотворительную акцию в поддержку матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Во дворе монастыря была организована выставка-продажа.

Месяц назад православные добровольцы объявили среди прихожан о начале акции в поддержку казанского социального дома «Колыбель», где сегодня проживают 7 матерей с детьми, а также беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Было собрано более 50 изделий ручной работы. Среди них картины, вязаные вещи и игрушки, выпечка. Верующие Елабуги с удовольствием приняли участие в акции. Некоторые горожане заявили, что готовы регулярно поддерживать социальный дом и жертвовать вещи, которые могли бы быть полезными для нуждающихся матерей.

«Это отличная акция, я сама мама и не могу остаться равнодушной к таким акциям. Надеюсь, что у этих женщин в будущем все будет хорошо», – поделилась прихожанка Лилия Казанцева.

Также сегодня волонтеры организовали для воспитанников воскресной школы мастер-класс по изготовлению ромашек — символов семьи, любви и верности. Это первая акция добровольцев. Отряд волонтеров при Елабужском Казанско-Богородицком женском монастыре был создан месяц назад.

«Наши волонтеры работают по четырем направлениям. Например, добровольцы из Набережных Челнов помогают монахиням в сельхозработах в монастырском скиту в селе Анзирка, также работают на территории самого монастыря в Елабуге. Другие волонтеры проводят социальные акции, помогают в сборе экспонатов для будущего монастырского музея», – отмечает старший священник Елабужского Казанско-Богородицкого женского монастыря иерий Илья Кривов.