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Фото: Росгвардия
(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). День семьи, любви и верности готовятся отметить в семье росгвардейца из Казани, сообщает пресс-служба силового ведомства.
Ренат Зайнуллин и Фирюза Ханум в браке состоят уже более 18 лет. Как они сами шутят, в июне их брак справил свое «совершеннолетие». В семье все эти годы царят мир и согласие.
Капитан Зайнуллин – сотрудник Росгвардии. Зайнуллины воспитывают троих сыновей. Старшему сыну – Амиру уже 16 лет, мечтает он пойти по стопам отца и служить на благо Родине. Среднему сыну – Азату почти 10, он учится в школе и любит спорт. Младшему сыну – Азамату всего 2 года.
По профессии глава семьи радиомонтажник. В молодости он работал некоторое время инженером-механиком в НИИ Радиоэлектроники в Казани, а затем судьба привела его в Управление вневедомственной охраны.
Прослужив несколько лет, Ренат решил повысить свой профессиональный уровень и получить высшее образование заочно. Свою будущую жену он встретил во время одной из сессий. Впоследствии Фирюза стала ему верной спутницей и матерью троих замечательных сыновей.
С тех пор уже почти 25 лет Ренат Зайнуллин служит во вневедомственной охране, имея не одну награду за примерное исполнение служебных обязанностей. Семья Зайнуллиных старается привить своим сыновьям такие качества, как честность, порядочность, трудолюбие и доброту.
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