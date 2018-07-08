Путин и Медведев поздравили звезду «Служебного романа» Андрея Мягкова с юбилеем

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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин и Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили актера Андрея Мягкова с 80-летним юбилеем. Поздравления опубликованы на сайте Кремля и Правительства России.
В поздравительной телеграмме Путин отметил, что Мягкова любят миллионы людей за богатейшую коллекцию ярких самобытных актерских работ. Глава государства подчеркнул, что актер обладает настоящим талантом и мастерством.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что Мягков обладает редким даром, позволяющим быть органичным как в комедии, так и в трагедии.
«Вы принадлежите к тем редким актерам, которые покоряют своим уникальным дарованием, виртуозной импровизацией, естественностью и обаянием», — говорится в поздравительной телеграмме.
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