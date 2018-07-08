Путин и Медведев поздравили звезду «Служебного романа» Андрея Мягкова с юбилеем

В поздравительной телеграмме Путин отметил, что Мягкова любят миллионы людей за богатейшую коллекцию ярких самобытных актерских работ.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин и Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили актера Андрея Мягкова с 80-летним юбилеем. Поздравления опубликованы на сайте Кремля и Правительства России.



В поздравительной телеграмме Путин отметил, что Мягкова любят миллионы людей за богатейшую коллекцию ярких самобытных актерских работ. Глава государства подчеркнул, что актер обладает настоящим талантом и мастерством.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Мягков обладает редким даром, позволяющим быть органичным как в комедии, так и в трагедии.

«Вы принадлежите к тем редким актерам, которые покоряют своим уникальным дарованием, виртуозной импровизацией, естественностью и обаянием», — говорится в поздравительной телеграмме.



Ранее Владимири Путин поздравил оперную певицу Тамару Синявскую и создателя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова с 75-летием.