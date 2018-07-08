Ученый КФУ расскажет в парке «Черное озеро» о «химии лета»

Участник лекции услышит, зачем с химической точки зрения необходимо мариновать мясо для шашлыка (и даже узнает рецепт из научной статьи).

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). 12 июля в 19:00 в парке «Черное озеро» состоится лекция «Химия лета. Все о цветах, ягодах и грибах взглядом химика» популяризатора науки Аркадия Курамшина, сообщает Дирекция скверов и парков Казани.

Участник лекции услышит, зачем с химической точки зрения необходимо мариновать мясо для шашлыка (с рецептом из научной статьи), а также узнает, почему ягоды с грядки вкуснее, чем собранные три-четыре часа назад, что общего у черной смородины и котиков и многое другое.



Аркадий Курамшин — химик, популяризатор науки и доцент Химического института КФУ.

Вход бесплатный.