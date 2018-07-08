Пожар вспыхнул минувшим вечером в селе Иснансулово в доме №47 по улице Вазетдинова.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Муслюмовском районе РТ в собственном доме сгорел хозяин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар вспыхнул минувшим вечером в селе Иснансулово в доме №47 по улице Вазетдинова. Площадь горения составила 48 квадратных метров.

В процессе разбора завалов огнеборцы обнаружили тело 57-летнего мужчины.

По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.