Казанские спасатели сняли с 15-метровой высоты мальчика, забравшегося на дерево за котом

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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Казанские спасатели сняли с дерева подростка, который полез за котом, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
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