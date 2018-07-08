Казанские спасатели сняли с 15-метровой высоты мальчика, забравшегося на дерево за котом

Происшествие случилось в парке ДК Химиков.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Казанские спасатели сняли с дерева подростка, который полез за котом, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером в парке ДК Химиков 12-летний парень вскарабкался по дереву на 15-метровую высоту. Самостоятельно спуститься мальчик не мог, его родители обратились за помощью к спасателям.

На месте сотрудники МЧС оперативно поставили лестницу с крыши аварийно-спасательной машины и спустили ребенка на землю. Мальчик не пострадал.