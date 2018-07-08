В Казани открывается бесплатный проект «Музеи мира»

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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). 11 июля в 19.00 в резиденции «Штаба креативных индустрий» состоится первая встреча в рамках цикла «Музеи мира», посвященная Лувру, сообщают организаторы.
Спикерами выступят искусствоведы, доценты кафедры дизайна и национальных искусств ИФМК КФУ Михаил Яо и Юлиана Еманова.
Культурологи ответят на вопросы, говорил ли правду французский художник Марсель Дюшан (1887 – 1968) о том, что на картине Джоконда возбуждена, и что интересного в безголовой мраморной Нике, чем Венера Милосская отличается от других скульптур в греческом зале Лувра и как любовница короля может быть Божьей матерью.
Участники встречи также узнают о том, как получать удовольствие от экскурсии по музею, как научиться смотреть на картину, так, чтобы понимать и чувствовать скрытый в искусстве образ времени.
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