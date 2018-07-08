На Украине сообщили о готовности в 2018 году подавать воду в Крым

Управление Северо-Крымского канала заявило, что воду в Крым можно будет подать в течение 2–3 дней.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Дамба на Северо-Крымском канале, благодаря которой вода из Днепра может быть подана на территорию Крыма, построена на 90 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Если Крым вернется в состав Украины, воду на полуостров можно будет подать в течение 2–3 дней, заверило управление украинского канала.

После присоединения полуострова к России с апреля 2014 года объем воды, которая поступала в Крым, по решению властей Украины начал сокращался, а в мае подача была остановлена из-за строительства дамбы.