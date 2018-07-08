Группа «Арсенал» и Billy’s Band представят свои новые проекты на фан-фесте в Казани

14 июля на сцене фестиваля выступит лидер группы Billy’s Band Билли Новик со своим новым проектом «Джаз-актив Санкт-Петербург – Казань – Тель-Авив».

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). 10 июля столицу Татарстана посетит легенда отечественного джаз-рока Алексей Козлов и группа «Арсенал», сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

В этот же вечер на сцене Фестиваля болельщиков перед Центром семьи «Казан» выступит блюзовый коллектив D'Black Blues Orchestra, объединивший в своем составе ярких исполнителей из пяти стран мира – США, России, Бельгии, Швейцарии, Испании.



14 июля на сцене фестиваля выступит лидер группы Billy’s Band Билли Новик со своим новым проектом «Джаз-актив Санкт-Петербург – Казань – Тель-Авив». Коллектив «Артем Айвазян Band» представит гостям фестиваля интерактивную программу #РОКАВСЯКОДЖАЗОПОП, в которой зрители станут непосредственными участниками творческого процесса.



Вход на все мероприятия музыкального фестиваля свободный.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 июля Зульфия Авзалова (Нигмедзянова) исполнит на Фестивале болельщиков песни своей матери, известной татарской певицы Альфии Авзаловой, ушедшей из жизни в прошлом году.