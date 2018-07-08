Сенатор из США заявил, что антироссийские санкции не работают

По словам Рона Джонсона, от санкций США нет никакого действительно ужасного экономического эффекта, по крайней мере, в Москве.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Санкции США против России не работают, заявил американский сенатор Рон Джонсон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Examiner.

Джонсон 30 июня прибыл в Россию в составе группы американских конгрессменов и сенаторов. Они встретились с российскими парламентариями и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам Джонсона, от санкций нет никакого действительно ужасного экономического эффекта, по крайней мере, в Москве.

Он отметил, что сказать о том, что санкции против России действительно хорошо работают, можно только под давлением.

Сенатор уверен, что Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времен Советского Союза, и если кто-то против этого, то нужно дать сильный отпор, «но это не означает, что мы должны стать врагами».