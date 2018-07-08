Без алкоголя, нецензурщины и драк: Набережные Челны прошли испытание фан-зоной

Фан-зона в Автограде была организована на майдане парка Прибрежный.

(Набережные Челны, 8 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах впервые организовали фан-зону во время четвертьфинала чемпионата мира по футболу — для коллективного просмотра матча между сборными России и Хорватии. Опыт оказался успешным. Можно сказать, что Автоград прошел испытание первой в своей истории фан-зоной.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к началу мундиаля в Автограде так и не появилась фан-зона, которую планировалось разместить на площади Азатлык. Причиной стало то, что строители, ведущие реконструкцию площади, не успевали к сроку провести соответствующие работы.

Сбой в строительных работах вызвал недовольство челнинских болельщиков. В соцсетях они неоднократно обращались к властям с просьбой организовать фан-зону. Также устраивали самодельные, дворовые и уличные площадки для коллективного просмотра ключевых матчей.

В итоге исполком по поручению главы Набережных Челнов Наиля Магдеева стал искать возможности для создания фан-зоны, а затем объявил, что трансляция матча между сборными России и Хорватии пройдет на майдане парка Прибрежный.

При этом были предприняты меры безопасности. В день матча, с 19 до 24 часов, была запрещена продажа спиртных напитков в 11 микрорайонных магазинах, расположенных вблизи фан-зоны. Это известие не сильно огорчило футбольных фанатов. «Ради такой игры можно и потерпеть», — написал один из них в социальных сетях.

Вечером в субботу на проспекте Чулман, на спуске, ведущему к майдану, наблюдалось особое оживление. Проезжали машины, из окон которых развивались российские флаги, к майдану сплошным потоком шли люди. Отметим, что никакой «околофутбольной» торговли здесь организовано не было. Только три дамы в кокошниках продавали ставшие уже популярными в последнее время головные уборы. В потоке было много челнинцев в футболках, париках, шляпах, очках, рожках цвета российского триколора. Почти каждый второй шел с нарисованными флажками на лице и со своими дуделками.

Перед входом на майдан поток разделялся на две части. Разделение шло по половому признаку: полицейцкие-женщины досматривали болельщиц, а их коллеги — спутников. Полицейские вели себя весьма корректно и работали быстро. Удивило то, что на подступах к майдану в спешке сливали пиво и другие горячительные напитки буквально единицы. Основная часть зрителей осознанно ничего запрещенного с собой не взяла.

К моменту начала матча чаша майдана была заполнена до отказа. Поле перед экраном, все сидячие места, проходы между рядами были плотно забиты желающими посмотреть матч. При этом все пришедшие вели себя воспитанно. Никто не работал локтями, не наступал на пятки, не затевал скандала из серии «Вас тут не стояло». А когда зазвучали первые ноты российского гимна, весь майдан в едином порыве встал и начал петь.

После этого более двух часов подряд с редкими перерывами челнинцы горячо болели за свою команду. «Россия! Россия!» — не умолкало над майданом. Когда забивались голы российскими футболистами, в чаше перед экраном происходил буквально взрыв эмоций. Когда наши пропускали мячи, звучало тихое, горькое: «Эх, как же так!». И почти никакой нецензурщины.

Когда игра завершилась проигрышем российской сборной, болельщики расходились тихо. По дороге шли споры о роли того или иного игрока в ключевых моментах матча. Причем было заметно, что спорят между собой незнакомые люди, но на личности никто не переходил. В поданные администрацией автобусы садились без давки. На вопрос водителя одного из автобусов «Куда едем?» (матч завершился ближе к полуночи, и работникам общественного транспорта пришлось отчасти выступать в роли таксистов) болельщики пошутили: «Давай в Хорватию!». Праздник футбола на некоторое время переместился в эту страну.